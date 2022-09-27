Макрон нанесет государственный визит в США 1 декабря

Президент США Джо Байден 1 декабря встретится с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, который прибудет в Соединенные Штаты с государственным визитом. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу объявить, что президент <...> и первая леди <...> примут президента Франции Эмманюэля Макрона и [его супругу] Брижит Макрон, которые прибудут в США с государственным визитом 1 декабря", - сказала она.

По словам Жан-Пьер, речь идет о первым государственном визите в Вашингтон иностранного лидера при нынешней американской администрации. Визит "подчеркнет глубокие и прочные отношения" между США и их "самым давним союзником" - Францией, отметила пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, в основе этих отношений лежат "общие демократические ценности, экономические связи, а также сотрудничество в сферах обороны и безопасности".

Байден и Макрон обсудят ход взаимодействия "по общим глобальным вызовам" и сферы, представляющие интерес для обеих стран, добавила представитель Белого дома, не вдаваясь в детали.