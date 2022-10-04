США не будут применять вторичные санкции после введения потолка цен на нефть

США не планируют применять вторичные санкции к покупателям российской нефти после введения потолка цен на нее. Об этом сообщила директор Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гакки в ходе видеосеминара Ассоциации специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запись семинара размещена во вторник на странице курсов ACAMS.

"Мы не подходим к этому вопросу с точки зрения введения вторичных санкций за покупку российской нефти по цене выше установленной. Мы вместе с другими странами G7 введем регулирующие меры, которые запретят оказывать услуги по закупке российской нефти, если ее цена превышает лимит", - сказала она.

Гакки напомнила, что к 5 декабря США и их союзники планируют запретить своим компаниям оказывать услуги по страхованию перевозки российской нефти и нефтепродуктов, если их стоимость будет выше установленного лимита. Таким образом, пояснила она, Минфин США видит задачу в том, чтобы не наказывать нарушивших установленный порядок, а заранее исключить его нарушения.

Министры финансов Группы семи заявили ранее о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше лимита, согласованного такой коалицией.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак 1 сентября сообщил журналистам, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. Как подчеркнул вице-премьер, Россия не будет работать "на нерыночных условиях". При этом Новак назвал "полным абсурдом" предложения о введении ограничений на цену российской нефти.