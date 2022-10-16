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Госсекретарь США выразил соболезнования в связи со взрывом на шахте в Турции

США Материалы 16 октября 2022 03:36 (UTC +04:00)
Госсекретарь США выразил соболезнования в связи со взрывом на шахте в Турции

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва на шахте в Турции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы опечалены трагической гибелью людей в результате взрыва на шахте в турецком Бартыне, - говорится в сообщении Блинкена, размещенном на его странице в Twitter. - Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и желаем полного выздоровления пострадавшим".

По данным администрации провинции Бартын, взрыв прогремел вечером 14 октября на глубине 300 метров в угольной шахте. Как информировал глава МВД Сулейман Сойлу в субботу, число жертв достигло 41.

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