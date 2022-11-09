Более 70% избирателей США недовольны президентством Байдена согласно exit poll

Избиратели на промежуточных выборах в США в этом году в целом недовольны состоянием страны и придерживаются в основном негативных взглядов на президентство Джо Байдена, свидетельствуют данные exit poll, проведенного CNN, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Согласно данным исследования, 39% опрошенных не удовлетворены работой нынешнего президента, еще 34% испытывают злость.
При этом всего 20% устраивает президентство Байдена, 5% испытывают энтузиазм.
Отмечается, что рейтинг одобрения Байдена на выборах этого года составляет около 45%.
54% респондентов выступают против.
Как свидетельствуют данные exit poll, среди основных проблем опрошенные выделили высокий уровень инфляции, на втором месте - запрет абортов.
Только около четверти избирателей положительно оценили текущее состояние экономики США.
Примерно три четверти опрошенных считают его плохим, а 4 из 10 опрошенных заявили, что оно совершенно плохое.