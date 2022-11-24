Белый дом изучает варианты увеличения запасов топлива для обогрева домов

Белый дом рассматривает различные варианты по увеличению запасов топлива для обогрева домов в северо-восточной части страны на фоне опасений, что дефицит поставок может привести к значительному росту цен на горючее. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

По их словам, американские власти обсуждают среди прочего возможность тратить доходы от будущих продаж нефти из стратегического нефтяного резерва страны на закупку топлива для отопления домов. Кроме того, отмечает агентство, рассматривается прямая закупка дизельного топлива и предоставление его в распоряжение компаний, что позволит сохранить запасы в США и не поставлять его на экспорт. Все варианты обсуждаются, вашингтонская администрация пока не приняла окончательного решения.

Зима в Соединенных Штатах, как отмечает Reuters, начинается с исторически низкого уровня запасов дизельного топлива, что "приводит в замешательство чиновников Белого дома", которые весь год пытались сдерживать стремительный рост цен на бензин. Американские должностные лица проводят встречи с представителями нефтегазового сектора, на которых обсуждаются способы увеличения поставок дизельного топлива. Администрация США неоднократно призывала нефтяные компании увеличивать запасы топлива, даже угрожая ограничить экспорт с целью повысить объемы внутренних поставок.

По данным агентства, в почти каждом пятом доме на северо-востоке страны дизельное топливо используется для обогрева. По данным Минэнерго, нынешней зимой стоимость отопления жилья с использованием дизельного топлива увеличится на 27% по сравнению с прошлым годом. В национальном топливном резерве, предназначенном для домов на северо-востоке США, в настоящее время находится около 1 млн баррелей дизельного топлива. Данного объема хватит для того, чтобы отапливать свыше 5,3 млн домов региона на протяжении 10 дней. Запасы на случай ЧП были созданы еще в 2000 году и не использовались с 2012 года, когда на северо-восточное побережье США обрушился ураган третьей категории "Сэнди".