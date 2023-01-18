Экспорт СПГ США в ноябре упал на 2,3%

США в ноябре 2022 года экспортировали 302,3 млрд куб. футов (около 8,56 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 2,3% ниже показателей октября 2022 года, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США. При этом основными направлениями поставок остаются Франция и Великобритания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Экспорт СПГ в ноябре 2022 года оказался на 2,3% ниже, чем в октябре 2022 года, и на 1,2% меньше, чем в ноябре 2021 года. Всего было отправлено 94 танкера с СПГ. При этом отгрузки СПГ с предприятия Freeport LNG в Техасе в ноябре по-прежнему не осуществлялись из-за продолжающегося ремонта после аварии.

Основными направлениями поставок стали Великобритания (82,8 млрд куб. футов, или 2,34 млрд куб. м), Франция (50,7 млрд куб. футов, или 1,44 млрд куб. м), Турция (31,4 млрд куб. футов, или 0,89 млрд куб. м), Япония (24,4 млрд куб. футов, или 0,69 млрд куб. м) и Нидерланды (20,6 млрд куб. футов, или 0,58 млрд куб. м). На эти страны пришлось 69,3% всех поставок США.

При этом доля поставок в Европу в общем объеме экспорта СПГ США резко выросла - до 75,6% по сравнению с 66,9% в октябре, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Азию, наоборот, упала - до 23,2% в ноябре. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Всего в январе - ноябре 2022 года США экспортировали около 3,52 трлн куб. футов СПГ (99,68 млрд куб. м). США за 11 месяцев 2022 года экспортировали в Европу 68,3 млрд куб. м СПГ (68,5% от общего объема), в Азию - около 24,43 млрд куб. м (24,5% от общего объема).