США выделили очередной пакет военной помощи Украине на $2,5 млрд

Соединенные Штаты выделили Украины новый пакет военной помощи, объем которого составит до $2,5 млрд. Соответствующий меморандум, подписанный в четверг президентом США Джо Байденом, распространила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь Пентагон сообщил, что в рамках нового транша Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley и 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW, а также 295 тыс. боеприпасов калибра 25 мм. Кроме того, в пакет вошли 90 бронированных машин Stryker, восемь систем ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM.

Помимо этого, США намерены поставить Украине 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), 350 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости Humvee, 20 тыс. снарядов калибра 155 мм и 95 тыс. 105-миллиметровых снарядов, около 600 высокоточных боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155 мм, около 11,8 тыс. минометных боеприпасов калибра 120 мм. В рамках нынешнего транша США также предоставят Киеву противопехотные мины Claymore, более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия, примерно 2 тыс. противотанковых ракет и еще некоторые наименования военной техники и оборудования.