Байден заявил об отсутствии ущерба отношениям США и Китая из-за аэростата

Президент США Джо Байден не считает, что отношениям Соединенных Штатов и Китая был нанесен серьезный ущерб из-за ситуации с китайским аэростатом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет", - заявил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу PBS, отрывки из которого были опубликованы 8 февраля.

В этой связи журналист поинтересовался у Байдена, как он может быть в этом уверен. "Я знаю. Я с ним говорил, я ранее говорил с [председателем КНР] Си Цзиньпином, и наша команда также говорит с их людьми", - ответил президент, уточнив, что во время самого инцидента с аэростатом, однако, не общался с китайским лидером.

"Однако идея о том, чтобы сбить воздушный шар, который собирает информацию в небе над Америкой, и это ухудшило бы отношения? Послушайте, я четко сказал Си Цзиньпину, что мы будем в полной мере соперничать с Китаем. Но мы не будем стремиться, и мы не стремимся к конфликту. И пока что именно так и обстоят дела", - добавил Байден.

На прошлой неделе власти США засекли над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, он не представлял угрозы для людей на земле. Американские ВС 4 февраля сбили этот "разведывательный шар" в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Он, как утверждает Пентагон, занимался "сбором важной информации". В связи с инцидентом госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Китай. МИД КНР выразил протест против нападок и клеветы со стороны США. Как пояснил Пекин, китайский метеорологический зонд оказался в воздушном пространстве Соединенных Штатов случайно.