Байден 22 февраля посетит в Польшу

Президент США Джо Байден посетит Польшу с 20 по 22 февраля, он встретится со своим коллегой Анджеем Дудой и лидерами стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония). Об этом сообщила в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 20 по 22 февраля Байден посетит Польшу. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой с целью обсудить наше двустороннее сотрудничество, а также наши коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению потенциала НАТО по сдерживанию. Он также встретится с лидерами стран "Бухарестской девятки" - группы наших союзников по НАТО на восточном фланге, чтобы подтвердить неизменную поддержку Соединенными Штатами безопасности Североатлантического альянса", - отметила она.