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Белый дом планирует ужесточить ограничения по чипам для Китая

США Материалы 11 марта 2023 19:46 (UTC +04:00)
Белый дом планирует ужесточить ограничения по чипам для Китая

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Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план ужесточения правил экспорта оборудования для производства полупроводников в Китай. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, администрация главы государства оповестила производителей, что объявление об этом сделают в апреле. Инициатива продвигается с целью помешать китайской промышленности выпускать собственные микросхемы.

Согласно новым правилам, увеличится количество пунктов (в настоящее время 17) в списке товаров, для экспорта которых потребуется получение специальных лицензий. Также Соединенные Штаты намерены координировать свои действия с Нидерландами и Японией — ключевыми производителями чипов. При этом Вашингтон пойдет на ограничения, даже в случае отказа Токио и Амстердама.

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