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США планируют выделить на ПРО в 2024 году почти $30 млрд

США Материалы 13 марта 2023 21:16 (UTC +04:00)
США планируют выделить на ПРО в 2024 году почти $30 млрд

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Министерство обороны США предполагает израсходовать в 2024 финансовом году на противоракетную оборону (ПРО) почти $30 млрд. Такие данные содержатся в обнародованных в понедельник Пентагоном справочных документах о проекте его бюджета на следующий финансовый год, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как в них отмечается, "инвестиции во всех сферах включают <...> $29,8 млрд на укрепление противоракетной обороны, в том числе разработку следующего поколения перехватчика" для системы наземного базирования, предназначенной для уничтожения ракет противника на маршевом участке траектории, "а также продления сроков эксплуатации нынешних перехватчиков".

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