Из-за торнадо в Арканзасе погибли два человека

Два человека погибли в результате нескольких торнадо, обрушившихся в пятницу на штат Арканзас. Об этом сообщила губернатор штата Сара Сандерс в ходе вечернего брифинга, передает телекомпания СBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телекомпании ABC, удар стихии, принесший значительные разрушения, пришелся на центральную часть штата. Более 50 человек в округе Пуласки были госпитализированы, сообщила ABC пресс-секретарь окружного агентства по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что губернатор Арканзаса ввела режим чрезвычайной ситуации в штате и задействовала силы Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий удара стихии.