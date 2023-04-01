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Из-за торнадо в Арканзасе погибли два человека

США Материалы 1 апреля 2023 07:26 (UTC +04:00)
Из-за торнадо в Арканзасе погибли два человека

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Два человека погибли в результате нескольких торнадо, обрушившихся в пятницу на штат Арканзас. Об этом сообщила губернатор штата Сара Сандерс в ходе вечернего брифинга, передает телекомпания СBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телекомпании ABC, удар стихии, принесший значительные разрушения, пришелся на центральную часть штата. Более 50 человек в округе Пуласки были госпитализированы, сообщила ABC пресс-секретарь окружного агентства по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что губернатор Арканзаса ввела режим чрезвычайной ситуации в штате и задействовала силы Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий удара стихии.

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