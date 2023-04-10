В Кентукки в результате стрельбы погибли четыре человека

БАКУ /Trend/ - Четыре человека стали жертвами стрельбы в понедельник в центре города Луисвилл (штат Кентукки), восемь пострадали, нападавший мертв.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал представитель полиции города Пол Хамфри на пресс-конференции.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о пяти погибших и шести пострадавших. Телеканал также сообщил, что инцидент произошел около 08:30 по местному времени.

"Подозреваемый умер на месте происшествия <...> четыре человека погибли, восьмерым оказывается помощь в больнице", - сказал он.

Хамфри добавил, что стрельба произошла в отделении банка Old National, стрелявший, по предварительной информации, работал в этом банке, но правоохранители пока не установили, являлся ли он действующим или бывшим сотрудником банка.

Как сообщило ранее местное подразделение телеканала CBS, на место прибыли сотрудники Федерального бюро расследований.