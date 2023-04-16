В Миссури в результате стрельбы погиб человек

По меньшей мере один человек погиб, еще четыре получили ранения в результате стрельбы в Канзас-Сити (штат Миссури). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, инцидент произошел на заправочной станции. В результате полученных ран мужчина умер в больнице. Женщине с незначительными травмами была оказана помощь на месте. Еще две женщины и ребенок госпитализированы с ранениями, не угрожающими жизни.

Обстоятельства стрельбы не раскрываются. Подробности о подозреваемом не поступали.