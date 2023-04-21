США развернули дополнительные силы на случай эвакуации посольства в Судане

США перебросили в район конфликта в Судане дополнительные вооруженные силы на случай эвакуации сотрудников американского посольства, но никаких решений на этот счет пока принято не было. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин после заседания контактной группы по Украине, которое проходит в Рамштайне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается Судана, Пентагон продолжает пристально следить за обстановкой на местах при помощи наших представительств в Африке. Мы продолжаем координироваться с Госдепартаментом США, чтобы быть уверенными в том, что мы разделяем общее понимание ситуации. <...> Мы направили некоторые силы в этот театр боевых действий, чтобы обладать как можно большим числом вариантов действий, если нас призовут предпринять какие-то действия", - сказал он, отказавшись уточнять, где именно были развернуты войска.

Глава Пентагона добавил, что пока США не получали никаких подобных запросов, и "никаких решений принято не было".