Зеленский встретился с Байденом на саммите G7

Президент Украины Володимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом во время саммит G7 в Хиросиме в воскресенье. Об этом, как передает Trend со ссылкой на УНИАН, сообщает CNN.

О планах встречи двух президентов ранее сказал журналистам высокопоставленный чиновник администрации.

"Мы ожидаем, что у президента будет двусторонняя встреча с президентом Зеленским", - сказал чиновник, добавив, что встреча состоится "после 14:00" по местному времени (09:00 GMT+4).

По словам чиновника, Байден "будет продолжать подтверждать твердую и решительную поддержку Соединенными Штатами Украины".