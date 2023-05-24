Глава МВФ уверена, что власти США не допустят дефолта

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила уверенность в том, что Соединенные Штаты смогут избежать дефолта. Об этом она заявила в среду на Катарском экономическом форуме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"История говорит нам о том, что США будут бороться с угрозой дефолта. Все решается в одиннадцатом часу, и у меня есть уверенность в том, что мы увидим эту игру снова", - сказала Георгиева, сделав отсылку к сюжету сказки "Золушка". "Это похоже на Золушку, которая бежит, когда часы на башне бьют двенадцать, и всего лишь теряет туфельку", - пояснила она.

Катарский экономический форум проходит в Дохе с 23 по 25 мая. Мероприятие, организованное агентством Bloomberg, является одной из крупнейших на Ближнем Востоке площадок, на которой обсуждаются проблемы мировой экономики.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.

В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого американский президент и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.

Потолок долга, также называемый лимитом задолженности, - это ограничение на общую сумму денег, которую федеральное правительство имеет право занимать с помощью ценных бумаг Минфина с целью выполнения своих финансовых обязательств. Поскольку Соединенные Штаты имеют дефицит бюджета, они вынуждены занимать значительный объем средств для соответствующих выплат. Повышение лимита задолженности не приводит к одобрению каких-либо новых расходов, но позволяет правительству выполнять финансовые обязательства, уже утвержденные Конгрессом и президентом.