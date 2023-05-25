Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента США до уровня "ААА"

Международное рейтинговое агентство Fitch разместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте на уровне "ААА" с возможностью понижения. Об этом в среду сообщило агентство, передает Trend.

"Агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединенных Штатов в иностранной валюте на уровень "ААА", поставив его в список на пересмотр с возможностью понижения", - говорится в сообщении. Как пояснило агентство, возможность понижения рейтинга "отражает усиление политической предвзятости, которая препятствует решению о повышении или приостановке действия лимита госдолга".

Fitch рассчитывает, что решение будет принято до того, как США не смогут в полной мере обслуживать свои долговые обязательства. С точки зрения агентства, риск того, что проблема не будет решена своевременно, возрос.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс увеличить лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны увеличить лимит задолженности без каких-либо условий.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, по ее словам, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого президент Джо Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.