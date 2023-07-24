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Маск стал богатейшим человеком на планете

США Материалы 24 июля 2023 22:42 (UTC +04:00)
Маск стал богатейшим человеком на планете

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Основатель компании Tesla, американский бизнесмен Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

Как передает Trend, состояние Маска выросло на $5,9 млрд или 2,51 процента и к настоящему моменту оценивается в $242,5 млрд.

На втором месте рейтинга расположился 74-летний Бернар Арно (президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy) и его семья. Его состояние оценивается в $234,6 млрд. Третье место занял основатель корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием в $152 млрд.

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