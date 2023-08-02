БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с "ААА" до "АА+" и изменило прогноз с негативного на стабильный.

Как передает Trend, говорится в сообщении рейтингового агентства

Таким образом, кредитный рейтинг США был снижен впервые за 12 лет.

В письменном заявлении по этому поводу министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что абсолютно не согласна с решением Fitch.

"Решение Fitch не меняет того, что американцы, инвесторы и люди во всем мире уже знают", - сказала Йеллен.

Отметим, что кредитный рейтинг США был понижен со стороны другого рейтингового агентства Standard&Poors, когда в 2011 году возник аналогичный спор о займах.