Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

США направят дополнительную военную помощь Израилю

США Материалы 8 октября 2023 23:37 (UTC +04:00)
США направят дополнительную военную помощь Израилю

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден распорядился о выделении дополнительной военной помощи Израилю.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Trend.

"Сегодня утром Команда Белого дома по национальной безопасности проинформировала президента и вице-президента о ситуации в Израиле. Президент решил направить дополнительную помощь Израилю в связи с атакими ХАМАС", - отмечается в сообщении.

Отметим, что вчера утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости