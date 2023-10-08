США направят дополнительную военную помощь Израилю

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден распорядился о выделении дополнительной военной помощи Израилю.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Trend.

"Сегодня утром Команда Белого дома по национальной безопасности проинформировала президента и вице-президента о ситуации в Израиле. Президент решил направить дополнительную помощь Израилю в связи с атакими ХАМАС", - отмечается в сообщении.

Отметим, что вчера утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.