США изучают возможность оказания помощи Газе через ЮНИСЕФ и другие организации

БАКУ /Trend/ - США рассматривают различные варианты поддержки гражданского населения сектора Газа через Всемирную продовольственную программу ООН, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и другие неправительственные организации.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, финансирование возможно также путем перенаправления средств, предназначенных для Агентства ООН по делам палестинских беженцев на Ближнем Востоке, в другие структуры.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.