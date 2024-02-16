Совместная оборона Северной Америки отвечает интересам США - Джастин Трюдо

БАКУ /Trend/ - Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что обеспечение совместной обороны Северной Америки служит интересам как Канады, так и США.

Как сообщает Trend , он отметил, что Канада и США являются единственными странами, которые делят между собой обязанности по обеспечению территориальной обороны. Трюдо подчеркнул, что Канада всегда будет работать с американскими партнерами над защитой Северной Америки, что, по его мнению, отвечает интересам всех американцев. Он также отметил инвестиции Канады в модернизацию Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

Относительно заявлений кандидата в президенты США Дональда Трампа Трюдо отказался давать комментарии, но подчеркнул, что гражданам США на предстоящих выборах предстоит сделать важный выбор. Он также заверил, что Канада не планирует вмешиваться в избирательный процесс в соседней стране.