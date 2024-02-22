США намерены ввести дополнительные санкции против Ирана

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время США планируют ввести дополнительные санкции против Ирана, сказал на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Trend.

"Мы собираемся расширить перечень санкций в отношении Ирана в ближайшие дни, и мы готовы принять еще более строгие меры, если окажется, что Иран продолжает поставлять баллистические ракеты в Россию", - подчеркнул он.

Кирби отметил, что хотя у США нет конкретных доказательств того, что Иран передает баллистические ракеты Москве, Вашингтон рассматривает возможность выноса этого вопроса на рассмотрение Совета Безопасности ООН.