Байден в разговоре с Нетаньяху отметил поддержку США Израиля

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху осудил атаки со стороны Ирана и заверил, что США безусловно поддерживают Израиль, сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend.

Сообщается, что Байден подчеркнул приверженность США безопасности Израиля, отметив, что страна продемонстрировала великолепную способность защищаться и отбивать даже наиболее серьезные нападения.

Президент США также отметил, что в течение прошлой недели по его приказу американские военные перебросили в регион самолеты и эсминцы для поддержки обороны Израиля. Он подчеркнул, что благодаря этим действиям и профессионализму военнослужащих США удалось помочь Израилю сбить почти все приближавшиеся беспилотники и ракеты.

Байден также объявил о планах созвать воскресенье своих коллег-лидеров G7 для согласования единого дипломатического ответа на агрессивную атаку Ирана. Он подчеркнул, что его администрация будет поддерживать тесные связи с лидерами Израиля и активно взаимодействовать с партнерами по региону.