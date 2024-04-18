БАКУ /Trend/ - США ввели новые санкции против Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент США Джо Байден.

Согласно информации, в санкционный список попали 16 физических и 2 юридических лица. Отмечается, что они связаны с производством беспилотных летательных аппаратов в Иране.

Отметим, что ранее главы государств и правительств стран-членов ЕС в Брюсселе договорились о расширении санкций против Ирана. По словам президента Совета ЕС Шарля Мишеля, санкции связаны с атакой Ирана на Израиль.

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