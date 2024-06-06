В США запасы нефти за неделю выросли на 1,2 млн баррелей

БАКУ /Trend/ - Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 1,2 млн баррелей и на 31 мая составили 455,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны, передает Trend.

В министерстве уточнили, что такой объем запасов примерно на 4% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 17:38 мск августовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE рос на 0,87%, до $77,8 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июле росла на 0,44%, до $73,51 за баррель.