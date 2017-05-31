Позиция МИД Кипра служит поощрению агрессивной политики Армении - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заявление министра иностранных дел Республики Кипр по нагорно-карабахскому конфликту противоречит обязательствам этой страны, взятым перед международным правом и Хельсинкским заключительным актом, способствует поощрению политики агрессии и оккупации Армении против Азербайджана. Об этом сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление главы МИД Кипра на встрече с министром обороны Армении.

Озвученные главой МИД Кипра мысли также наносят урон мирным усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту и по обеспечению устойчивого мира в регионе, отметил Гаджиев.

Эти высказывания также не сопоставимы с позицией ЕС, ОБСЕ и СЕ, членами которых является и Кипр, сказал Гаджиев.

«Подобными противоречивыми высказываниями глава МИД Кипра опровергает сам себя. Хотелось бы напомнить, что 26 января текущего года, выступая на Постоянном совете ОБСЕ, в качестве председателя в Комитете министров Совета Европы, глава МИД Республики Кипр заявил, что Кипр решительно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость государств», - сказал официальный представитель МИД Азербайджана.

Гаджиев также подчеркнул, что Северный Кипр является территорией, где веками проживали турки как коренной народ, и они тоже имеют право на самоопределение.

Официальный представитель МИД Азербайджана отметил также, что военное сотрудничество между Кипром и Арменией вызывает определенные вопросы и подозрения.

Гаджиев выразил надежду, что этот вопрос будет рассмотрен ЕС и ОБСЕ.