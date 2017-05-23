Президент Ильхам Алиев: В основе наших успехов - любовь к Родине, и это основной фактор побед наших спортсменов

23 мая 2017 16:24 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - В основе наших успехов - любовь к Родине, и это основной фактор побед наших спортсменов.

Об этом во вторник, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спортсменами, победившими на IV Играх исламской солидарности, их тренерами и представителями спортивной общественности Азербайджана.

«Мы видели, как радуются спортсмены, как радуется наш народ. За эти десять дней мы еще раз увидели, что наш народ, общество едины. Нас объединяют наши идеи, наша история и наш взгляд на будущее. Сегодня Азербайджан - это страна, которая достойна очень большого уважения в мировом масштабе. Азербайджан – страна, которая достойна очень большой симпатии в мусульманском мире», - сказала Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что проведенные в Баку Игры третьи по счету Игры исламской солидарности.

«Первые Игры были проведены в Саудовской Аравии, вторые – в Индонезии, а третьи – в Азербайджане. Саудовская Аравия является центром мусульманского мира, Индонезия - самая большая страна в мусульманском мире по численности населения. Проведение после этих двух ведущих стран мусульманского мира третьих Игр – хоть они и называются четвертыми, мы знаем, что они проведены лишь в третий раз, - в Азербайджане, конечно, является проявлением большого уважения и доверия к нам», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана сказал, что в эти дни в ходе встречи с зарубежными гостями испытывал чувство большой радости.

«Как будто все хотели донести до меня одну мысль - все с большим чувством благодарности говорили, что организационные вопросы решены на высоком уровне и профессионально. Конечно же, это очень радует нас. Проведение Игр на таком уровне демонстрирует силу, могущество нашей страны. Демонстрирует, что мы можем организовать на самом высоком уровне любое международное мероприятия и в то же время применить свои стандарты, и делаем это. Европейские игры отныне будут проводиться только на основе стандартов Азербайджана. Знаю, что этих стандартов будет трудно достигнуть. Мы показали новый подход и на Играх исламской солидарности, применили новые стандарты. Конечно, это является признаком нашего уважения к гостям, проявлением ответственности. В то же время это в целом показывает нашу политику. Так как мы хотим, чтобы в Азербайджане все мероприятия проходили на самом высоком уровне. Поэтому наша страна развивается, поэтому все зарубежные гости, прибывшие в Баку, восхищаются нашим городом», - сказал глава государства.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан посредством спорта внес дополнительный вклад в проводимую политику
Политика 17:06
Президент Ильхам Алиев: Организационный комитет IV Игр исламской солидарности под руководством Мехрибан Алиевой проделал очень большую работу
Политика 16:49
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Великобритании
Политика 13:32
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие во встрече с победителями IV Игр исламской солидарности, тренерами и представителями спортивной общественности (ФОТО)
Политика 13:07
Президент Азербайджана принял делегацию ОАЭ (ФОТО)
Политика 22 мая 18:48
Фатма Саттарова удостоена персональной пенсии Президента Азербайджана
Политика 22 мая 18:13
Фирангиз Ализаде награждена орденом "Шараф"
Политика 22 мая 18:12
Президент Ильхам Алиев наградил Ибрагима Гулиева орденом "Шохрат"
Политика 22 мая 18:12
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Европарламента (ФОТО)
Политика 22 мая 11:54
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое партнерство вносит вклад в сотрудничество на более широком географическом пространстве
Политика 21 мая 23:36
Президент Ильхам Алиев принял участие в Арабо-исламско-американском саммите в Эр-Рияде (ФОТО) (Обновлено)
Политика 21 мая 17:33
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по вольной борьбе Исламиады в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
Общество 20 мая 19:00
Президент Ильхам Алиев поздравил Хасана Рухани с переизбранием на пост президента Ирана
Политика 20 мая 14:58
Выделены дополнительные средства на улучшение материально-технической базы шелководства в Азербайджане
Бизнес 19 мая 18:42
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по греко-римской борьбе Исламиады в Баку (ВИДЕО) (ФОТО)
Политика 18 мая 19:22
Президент Ильхам Алиев: Если бы мы не привлекли зарубежных партнеров к инвестированию в Азербайджан, то сегодня экономическое положение страны могло быть совершенно иным
Энергетика 18 мая 18:46
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по боксу Исламиады в Баку (ВИДЕО) (ФОТО)
Политика 18 мая 18:11
Президент Ильхам Алиев: Строительство полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев" демонстрирует и нашу силу, и наши возможности
Политика 18 мая 14:58