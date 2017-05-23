Президент Ильхам Алиев: В основе наших успехов - любовь к Родине, и это основной фактор побед наших спортсменов

Баку /Trend/ - В основе наших успехов - любовь к Родине, и это основной фактор побед наших спортсменов.

Об этом во вторник, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спортсменами, победившими на IV Играх исламской солидарности, их тренерами и представителями спортивной общественности Азербайджана.

«Мы видели, как радуются спортсмены, как радуется наш народ. За эти десять дней мы еще раз увидели, что наш народ, общество едины. Нас объединяют наши идеи, наша история и наш взгляд на будущее. Сегодня Азербайджан - это страна, которая достойна очень большого уважения в мировом масштабе. Азербайджан – страна, которая достойна очень большой симпатии в мусульманском мире», - сказала Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что проведенные в Баку Игры третьи по счету Игры исламской солидарности.

«Первые Игры были проведены в Саудовской Аравии, вторые – в Индонезии, а третьи – в Азербайджане. Саудовская Аравия является центром мусульманского мира, Индонезия - самая большая страна в мусульманском мире по численности населения. Проведение после этих двух ведущих стран мусульманского мира третьих Игр – хоть они и называются четвертыми, мы знаем, что они проведены лишь в третий раз, - в Азербайджане, конечно, является проявлением большого уважения и доверия к нам», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана сказал, что в эти дни в ходе встречи с зарубежными гостями испытывал чувство большой радости.

«Как будто все хотели донести до меня одну мысль - все с большим чувством благодарности говорили, что организационные вопросы решены на высоком уровне и профессионально. Конечно же, это очень радует нас. Проведение Игр на таком уровне демонстрирует силу, могущество нашей страны. Демонстрирует, что мы можем организовать на самом высоком уровне любое международное мероприятия и в то же время применить свои стандарты, и делаем это. Европейские игры отныне будут проводиться только на основе стандартов Азербайджана. Знаю, что этих стандартов будет трудно достигнуть. Мы показали новый подход и на Играх исламской солидарности, применили новые стандарты. Конечно, это является признаком нашего уважения к гостям, проявлением ответственности. В то же время это в целом показывает нашу политику. Так как мы хотим, чтобы в Азербайджане все мероприятия проходили на самом высоком уровне. Поэтому наша страна развивается, поэтому все зарубежные гости, прибывшие в Баку, восхищаются нашим городом», - сказал глава государства.