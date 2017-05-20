Азербайджанские параатлеты выиграли еще две медали на соревнованиях по атлетике

20 мая 2017 19:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские параатлеты Камиль Алиев и Олег Панютин выиграли "серебро" и "бронзу" на соревнаваниях по прыжкам в длину (категория Т12) в рамках IV Игр исламской солидарности.

Камиль Алиев показал результат 7,10 метра, а Олег Панютин - 6,78 метра. Золотую медаль на этих соревнованиях выиграл представитель Узбекистана Донийор Салыев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

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