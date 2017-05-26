Премьеры СНГ подписали документ о мероприятиях по программе инновационного сотрудничества

26 мая 2017 14:05 (UTC+04:00)

Главы правительств СНГ подписали в Казани документ о комплексе мероприятий по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ до 2020 года. Об этом говорится в повестке дня заседания Совета глав правительств СНГ, передает ТАСС.

"Документы для подписания без обсуждения - о Комплексе мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года. Проект одобрен на заседании Экономического совета СНГ 17 марта 2017 года", - говорится в тексте повестки.

Кроме того, во время заседания Совета глав правительств СНГ были подписаны документы о порядке определения размера вознаграждения членов и председателя комиссии экспертов, возмещаемых им расходов, обеспечения оплаты вознаграждения и расходов, предусмотренных приложением 4 к Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Также было подписано соглашение о сближении подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, стандартизации, аккредитации метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях.

Главы правительств СНГ подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли, о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции, в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании межгосударственного совета по вопросам правовой охраны. Также был подписал документ об актуализации положения об операторе межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года, о радионавигационной программе, о внесении изменений в положение о бюро по координации борьбы с организованной преступностью, об экономическом суде Содружества независимых государств.

Всего было подписано 10 соглашений.

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