Проект "Южный газовый коридор" сыграет важную роль в диверсификации энергоресурсов Европы - зампомощника госсекретаря США

31 мая 2017 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время встречи с Президентом Ильхамом Алиевым мы обсудили сотрудничество между странами, а также подчеркнули поддержку США проекта "Южный газовый коридор", сказала журналистам в среду заместитель помощника госсекретаря США Робин Данниган.

По ее словам, во время встречи стороны подчеркнули наличие взаимного интереса в сотрудничестве по всем направлениям.

Как сказала Данниган, для реализации такого обширного проекта, как "Южный газовый коридор", с привлечением множества стран и партнеров важен открытый диалог.

"Этот проект сыграет важную роль в диверсификации энергетических ресурсов Европы", - сказала она.

«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.
Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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