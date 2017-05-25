Как актеры отметили юбилей Фирангиз Ализаде (ФОТО)

25 мая 2017 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку состоялся показ оперы "Интизар", посвященный юбилею видного композитора, народной артистки, кавалера ордена "Шараф", профессора, председателя Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В этот день в зале присутствовали известные деятели культуры и искусства, друзья и поклонники творчества Фирангиз Ализаде. Вечер прошел в теплой атмосфере и показ оперы сопровождался бурными аплодисментами зрителей.

"Опера "Интизар" еще раз продемонстрировала, что является одним из ярких и сильных художественных произведений, посвященных теме Карабаха. Яркая, неравнодушная, волнующая и, в то же время, сложная музыка оперы требует от исполнителей не только мастерства, опыта, но и души, самоотдачи. Исполнительский состав спектакля и артисты хора прекрасно справились с поставленной задачей, воссоздав на сцене вполне реальные жизненные ситуации и характеры", - сказал по окончании спектакля главный дирижер театра оперы и балета, народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.

По его словам, одним из основных участников действия оперы по праву может быть назван оркестр.

"Композитор обогатила музыкальную партитуру введением народных инструментов. Раскрытие и донесение до слушателей особенностей оркестровой палитры оперы – заслуга музыкального руководителя спектакля и дирижера Эюба Гулиева, которому совместно с артистами оркестра удалось успешно раскрыть и прочитать по своим эмоциональным и техническим решениям партитуру.
Считаю, что опера "Интизар" не просто опера, а опера-оратория, в которую вошли не только национальная культура, национальный язык, но и историческая боль азербайджанского народа. Спектакль создал очень трепетное настроение, и как подтверждение этому - несмолкаемые аплодисменты, перешедшие в бурные овации", - подчеркнул Джафаров, поздравив Фирангиз Ализаде с юбилеем, и пожелав ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших успехов в творческой деятельности.

(Автор: Джани Бабаева)

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