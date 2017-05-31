В Мексике уничтожили около 150 тонн марихуаны

Крупная партия марихуаны – почти 150 тонн – уничтожена в мексиканском штате Халиско, передает РИА Новости со ссылкой на национальную комиссию по безопасности латиноамериканской страны.

По данным властей, марихуана была обнаружена в виде кустов на огромных плантациях – 20 тысяч квадрантных метров и 14 тысяч квадратных метров. Общее число собранных запрещенных растений составило около 450 тысяч штук.

В итоге сотрудники сил безопасности сожгли собранную марихуану, вес которой приближался к 150 тоннам.