В Мексике уничтожили около 150 тонн марихуаны

31 мая 2017 04:42 (UTC+04:00)

Крупная партия марихуаны – почти 150 тонн – уничтожена в мексиканском штате Халиско, передает РИА Новости со ссылкой на национальную комиссию по безопасности латиноамериканской страны.

По данным властей, марихуана была обнаружена в виде кустов на огромных плантациях – 20 тысяч квадрантных метров и 14 тысяч квадратных метров. Общее число собранных запрещенных растений составило около 450 тысяч штук.

В итоге сотрудники сил безопасности сожгли собранную марихуану, вес которой приближался к 150 тоннам.

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