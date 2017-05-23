Экс-министру экономического развития РФ предъявлено окончательное обвинение

Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере")", - сказала она.

Ранее адвокаты бывшего главы минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева отказывались комментировать информацию о якобы завершении следственных действий по уголовному делу в отношении экс-министра, обвиняемого в получении взятки в размере двух миллионов долларов.

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает СК, Улюкаев был задержан при получении взятки в размере двух миллионов долларов за выданную минэкономразвития положительную оценку, позволившую компании "Роснефть" выкупить у государства 50,08 процента акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".

Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки"). 15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.