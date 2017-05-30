Россия уничтожила почти 99% химоружия

30 мая 2017 13:42 (UTC+04:00)

Россия уничтожила 98,6% своего химоружия, то есть почти 40 тысяч тонн, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности глава департамента реализации конвенционных обязательств Минпромторга, передает РИА Новости.

"На объекте в Удмуртии по состоянию на 29 мая осталось 588 тонн отравляющих веществ, то есть около 1,4% от прежних запасов, они составляли 20 лет назад около 40 тысяч тонн", — сказал он.

Как отметил председатель комитета Виктор Озеров, Россия в полном объёме выполняет взятые на себя международные обязательства в этой области.

Россия в 1997 году присоединилась к международной конвенции об уничтожении химоружия. Предусматривается, что уничтожение ею химоружия в рамках этой конвенции должно быть завершено к 31 декабря 2018 года.

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