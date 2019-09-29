Заместитель генерального директора Trend станет модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба

БАКУ /Trend/ - С 30 сентября по 3 октября 2019 года в Сочи пройдет XVI Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Тема предстоящего заседания - "Заря Востока и мировое политическое устройство". В повестке заседания - вопросы о влиянии Востока на мировой порядок.

Политики и эксперты обсудят, как меняется мир, в котором растёт роль Азии, а отличное от западного мировоззрение и устройство выдвигаются на передний план.

Одна из специальных сессий заседания Валдайского клуба - "Россия и исламский мир: обоюдная роль и взаимное влияние", модератором которой выступит заместитель генерального директора информационного агентства Trend, вице-президент Экспертного совета Baku Network Гюльнара Мамедзаде.

В качестве спикеров на эту сессиию приглашены глава Республики Дагестан Владимир Васильев и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" - собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

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