Заместитель генерального директора Trend станет модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба

29 сентября 2019 21:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 30 сентября по 3 октября 2019 года в Сочи пройдет XVI Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Тема предстоящего заседания - "Заря Востока и мировое политическое устройство". В повестке заседания - вопросы о влиянии Востока на мировой порядок.

Политики и эксперты обсудят, как меняется мир, в котором растёт роль Азии, а отличное от западного мировоззрение и устройство выдвигаются на передний план.

Одна из специальных сессий заседания Валдайского клуба - "Россия и исламский мир: обоюдная роль и взаимное влияние", модератором которой выступит заместитель генерального директора информационного агентства Trend, вице-президент Экспертного совета Baku Network Гюльнара Мамедзаде.

В качестве спикеров на эту сессиию приглашены глава Республики Дагестан Владимир Васильев и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" - собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Гости Фестиваля Насими ознакомились с ходом реставрационных работ мавзолея поэта Шахандана (ФОТО)
Азербайджан 22:29
Величие мугама и классической поэзии на родине Насими в Шамахы (ФОТО)
Азербайджан 21:26
В Баку был показан фильм финского режиссера "Другая сторона надежды"(ФОТО)
Общество 28 сентября 21:49
Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана - МИД
Азербайджан 28 сентября 12:50
В Азербайджанской национальной библиотеке открыт уголок казахстанской литературы и культуры
Общество 28 сентября 12:19
Частные компании Азербайджана и Испании могут наладить более интенсивные связи в сфере туризма
Туризм 28 сентября 08:00
Лента новостей
Гости Фестиваля Насими ознакомились с ходом реставрационных работ мавзолея поэта Шахандана (ФОТО)
Азербайджан 22:29
Турецкие ВВС сбили беспилотник на границе с Сирией
Турция 21:59
Родственники Ширака запретили Марин Ле Пен присутствовать на церемонии его памяти
Другие страны 21:42
Величие мугама и классической поэзии на родине Насими в Шамахы (ФОТО)
Азербайджан 21:26
Зариф назвал условия для переговоров с США
Другие страны 21:19
У берегов Чили произошло землетрясение
В мире 20:51
Зариф не верит, что Ирану выделят кредит на 15 миллиардов долларов
Иран 20:35
На юге Боливии 18 человек погибли в ДТП с грузовиком
Другие страны 20:16
Талибы похитили девять сотрудников афганского Избиркома
Другие страны 19:50