В Азербайджане будет запущена электронная Альтсистема в сфере занятости

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане при централизованной электронной системе Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана будет запущена электронная Альтсистема в сфере занятости. Как передает Trend , об этом заявил министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, на конференции, посвященной завершению совместного твиннинг-проекта реализованного при поддержке ЕС. По словам министра, в настоящее время ведомство активно работает в этом направлении.

"Параллельно в целях предоставления эффективного пакета социальных услуг впервые в стране было создано Агентство DOST, при котором в мае текущего года открылся Центр DOST. При этом, по итогам последних пяти месяцев, услугами нового центра воспользовались свыше 38 тысяч азербайджанских граждан, уровень обслуживания которых охватил 96 процентов. Мы планируем расширять эту социальную платформу услуг, а также оптимизировать уровень охвата населения услугами новой площадки", - сказал Бабаев. Министр отметил, что в разработке новых социальных механизмов в сфере социального обеспечения и занятости были использованы новейшие IT-технологии и зарубежный опыт. "При поддержке Евросоюза был реализован ряд проектов, и мы рассчитываем на то, что наше сотрудничество с ЕС будет продолжительным и эффективным для обеих сторон, и внесет существенный вклад в развитие социальной сферы, предполагающей решение большого спектра вопросов в данной области", - сказал министр.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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