Проект «Экономический пояс Шелкового пути» внес важный вклад в укрепление связей между Азербайджаном и Китаем — эксперт

БАКУ/Trend/ - Государственный визит в Китай Президента Ильхама Алиевав в декабре 2015 года, в рамках которого был подписан «Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Китая по совместному поощрению создания «Экономического пояса Шелкового пути»» и ряд других документов о сотрудничестве, внесли огромный вклад в укрепление двусторонних отношений между двумя странами.

Об этом рассказал Trend профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов, комментируя текущий уровень азербайджано-китайских отношений.

По словам Мамедова, на сегодня инициатива «Один пояс, один путь» занимает особое место в отношениях Китая и Азербайджана и привлекает внимание всего мира.

«Инициатива «Один пояс, один путь» наряду с тем, что охватывает такие области, как бесперебойная торговля, свободное передвижение грузов, в то же время представляет собой стратегическую значимость в отношениях сторон, содействует экономической глобализации в направлении более открытого, инклюзивного и взаимовыгодного развития, а также является прочным фундаментом для выстраивания новой модели международных отношений. Поэтому участие Азербайджана и Китая в данном проекте является взаимодополняющим фактором в двустороннем сотрудничестве»,- сказал эксперт.

По его словам, географическое преимущество Азербайджана, как важного транспортного центра между Европой и Азией, открывает для него новые транспортные возможности в регионе.

«В частности, контейнерные грузоперевозки по железной дороге «Баку-Тбилиси-Карс», способствуют активному сотрудничеству китайских предприятий с азербайджанскими в сфере международного транспорта и логистики», - сказал Мамедов.

Эксперт напомнил о том, что в феврале 2017 года правительство Азербайджана организовало в Пекине презентацию проекта железнодорожного транзитного коридора «Баку-Тбилиси-Карс» и Транскаспийского транспортного коридора.

«Разумеется это еще одна возможность для повышения уровня взаимосвязи и создания оптимальных условий между странами вдоль всего маршрута от Китая до Азербайджана, что в перспективе сулит упрощение возможностей по использованию Транскаспийских морских транспортных маршрутов и сокращение транспортных расходов», - сказал эксперт.

По мнению Мамедова, между двумя странами имеются большие возможности, в том числе и для сотрудничества в сфере туризма.

«Меморандум о взаимопонимании между правительством КНР и правительством АР об упрощении групповых поездок китайских туристов в Азербайджанскую Республику» однозначно направлен на расширение сотрудничества, и уже сегодня мы наблюдаем позитивную динамику развития по показателям туристического потока в Азербайджан», - сказал эксперт.

Мамедов отметил, что широкий спектр сотрудничества между двумя странами, основанный на принципах взаимного уважения, равенства и выгоды является многообещающим стимулом для дальнейшего взаимодействия в приоритетных сферах экономики, торговли, и прочих отраслях.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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