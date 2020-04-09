Электронную подпись в Азербайджане можно заказать онлайн
БАКУ/Trend/ - В соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабинете министров по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в особом режиме была организована работа онлайн заказов сертификата электронной подписи (e-imza) для организаций сообщает Trend со ссылкой на Национальный центр сертификационных услуг.
По данным источника, на сайте http://e-imza.az можно заказать электронную подпись онлайн в разделе "Электронное обращение".
Сертификат электронной подписи заказчик может получить в согласованном заранее почтовом отделении филиала "Azərpoçt".
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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