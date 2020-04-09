Электронную подпись в Азербайджане можно заказать онлайн

БАКУ/Trend/ - В соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабинете министров по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в особом режиме была организована работа онлайн заказов сертификата электронной подписи (e-imza) для организаций сообщает Trend со ссылкой на Национальный центр сертификационных услуг.

По данным источника, на сайте http://e-imza.az можно заказать электронную подпись онлайн в разделе "Электронное обращение".

Сертификат электронной подписи заказчик может получить в согласованном заранее почтовом отделении филиала "Azərpoçt".

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)