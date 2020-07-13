Cнаряд, выпущенный армянами, попал в этот дом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, подразделения армянских вооруженных сил обстреляли село Дондар Гушу Товузского района из артилерийской установки "D-30", передает Trend.

Один из снарядов попал в сельcкий дом жителя по имени Махир. В результате дом стал непригодным для использования.

К счастью, жителей во время обстрела дома не было.