Состоятся совместные учения азербайджанской и турецкой армий (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии так же примут участие в Зимних учениях-2021, которые пройдут в городе Карс братской Турецкой Республики, передает Trend в воскресенье со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, состоялась церемония отправки на место учений личного состава и военной техники, задействованных в учениях.

Сначала прозвучал Государственный гимн. Затем генерал-майор Фазиль Агаларов рассказал о развивающемся азербайджано-турецком военно-техническом сотрудничестве, значимости ежегодно проводимых в Нахчыване и Карсе совместных военных учений, славной победе Победоносной Армии Азербайджана в Отечественной войне и пожелал успехов подразделениям, которые примут участие в Зимних учениях-2021.

По завершении церемонии подразделения, привлеченные к учениям, выехали из города Нахчыван в направлении пограничного пункта пропуска Садарак. Наши подразделения перешли через мост «Умид» над рекой Араз и продолжили движение в направлении города Карс, сообщает минобороны.