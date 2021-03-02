Началась аккредитация национальных СМИ на 2021 Гран При Азербайджана Формулы 1

БАКУ /Trend/ - Операционная компания Baku City Circuit (BCC) провела семинар для представителей национальных СМИ, посвященный процессу аккредитации на 2021 Гран При Азербайджана Формулы 1. Мероприятие было организовано 2 марта в отеле Hilton Baku.

Более 20 журналистов, представляющих национальные вещательные компании, онлайн медиа-ресурсы и печатные издания, получили возможность узнать детальную информацию о предстоящей аккредитации СМИ на пятую в истории Азербайджана гонку Формулы 1, которая пройдет в Баку летом этого года.

На протяжении пяти лет, благодаря плодотворному сотрудничеству с национальными СМИ, компанией Formula 1 Management и Международной Автомобильной Федерацией, порядка 100 журналистов и фотографов, а также представителей 7 национальных телеканалов ежегодно получают аккредитацию на гонку.

В связи с продолжающейся глобальной пандемией, установлены определенные ограничения на количество аккредитованных СМИ. Принимая во внимание новые реалии, BCC призывает представителей национальных СМИ быть активными и оперативно подать документы на аккредитацию.

Процесс аккредитации СМИ на гонки Чемпионата мира в серии Формулы 1, включая Гран При Азербайджана, находится в курации Международной Автомобильной Федерации (FIA) и компании «Formula One Management» (FOM). В то же самое время, аккредитация азербайджанских СМИ осуществляется при поддержке Операционной компании Baku City Circuit.

Процесс аккредитации для азербайджанских СМИ на Гран При Азербайджана Формулы 1 стартует 2 марта 2021-го года и продлится до 20 марта, 17.00 по бакинскому времени. Подать документы на аккредитацию можно будет посредством официального сайта BCC перейдя по данной ссылке - https://www.bakucitycircuit.com/az/media-accreditation .

Журналисты, желающие получить аккредитацию, должны будут оформить онлайн-заявку на официальном сайте BCC путем заполнения специальной формы и приложения к ней соответствующих документов. Заявки, представленные позже положенного срока и не заполненные в должном порядке, не будут приниматься к рассмотрению.

Для получения дополнительной информации о процессе аккредитации просим обращаться по телефону (+99412) 4041383 или эмейлу [email protected]