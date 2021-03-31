В городе Шуше почтили память жертв геноцида азербайджанцев 31 марта 1918 года (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В городе Шуше почтили память жертв геноцида азербайджанцев 1918 года. Церемония поминовения с участием военнослужащих азербайджанской армии прошла в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, на мероприятии была почтена память жертв геноцида, подчеркнута успешная политика, которая проводилась общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и проводится Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по информированию мирового сообщества о правде о тех событиях, отмечена работа, осуществляемая в этой сфере.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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