Армяне разграбили месторождение известняка в Зангиланском районе (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Месторождение известняка «Эхенгдаг» расположено на берегу реки Охчучай в Зангиланском районе Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, месторождение в свое время славилось богатыми запасами.

Однако после оккупации Зангиланского района вооруженными силами Армении это месторождение, как и другие, было разграблено армянами, а известняк и прочие природные ресурсы были незаконно вывезены.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)