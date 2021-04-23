БАКУ /Trend/ - Высокая концентрация пыли в воздухе над Баку начнет снижаться с сегодняшнего вечера.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана. В результате мониторингов, проведенных сотрудниками службы 23 апреля, было выявлено, что ночью и утром над Баку и Абшеронским полуостровом концентрация пыли в воздухе превышала норму в 5,9 раза.

Отметим, что наблюдающая пыльная мгла носит локальный характер. Причиной этому стал сильный северо-западный ветер, который поднял с поверхности земли в верхние слои атмосферы частицы пыли.

В результате ослабления северо-западного ветра к вечерним часам концентрация пыли в воздухе над Баку и Абшеронским полуостровом снизится.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)