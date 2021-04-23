Школьники приняли участие в занятиях в Учебном центре Общевойсковой армии Нахчывана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Учащиеся средних школ Ордубадского района приняли участие в практических занятиях в Учебном центре Отдельной общевойсковой армии Нахчывана.

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве обороны, в ходе занятий, играющих важную роль в военно-патриотическом воспитании, школьникам была предоставлена ​​подробная информация о тактико-технических особенностях различного огнестрельного оружия, а также о медицинской подготовке.

Затем школьники выполнили практические стрельбы из автоматов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)