Трое жителей Агджабединского района подорвались на мине, есть погибший(версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:28)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые граждане, к сожалению, все еще пытаются проникнуть на освобожденные территории Азербайджана, минуя контрольно-пропускные пункты.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, жители Агджабединского района, а именно Шаин Вердиев и братья Айдын и Фирдовси Гулиевы, при попытке проникнуть на освобожденные территории сторонней дорогой, минуя контрольно-пропускные пункты, подорвались на мине. В результате взрыва Шаин Вердиев скончался на месте, а братья Гулиевы с ранениями различной степени тяжести были доставлены в Агджабединскую районную центральную больницу.

На место происшествия немедленно выехала следственная группа в составе сотрудников прокуратуры и полиции, были проведены необходимые следственные действия и произведен осмотр места происшествия с участием соответствующих экспертов и специалистов.

По факту Агдамской районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 120.2.7 (умышленное убийство двух и более людей) и другим статьям УК Азербайджана.

В ходе предварительного расследования было установлено, что покойный Шаин Вердиев при попытке проникнуть на освобожденные от оккупации территории 30 марта был задержан сотрудниками полиции и решением Агдамского районного суда арестован в административном порядке сроком на 16 суток.

В МВД призвали граждан делать выводы из таких случаев, не совершать незаконные поездки на освобожденные территории, подвергая опасности свою жизнь и здоровье.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)