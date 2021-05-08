Президент Ильхам Алиев выделил 3 млн манатов на строительство новой школы в Шуше (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил три миллиона манатов на строительство новой школы в Шуше.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в распоряжении главы государства о мерах в связи со строительством в городе Шуше новой общеобразовательной школы.

Согласно документу, в целях проектирования и строительства Шушинской городской полной средней школы №1 на 960 ученических мест из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год Резервного фонда Президента министерству образования первоначально выделяется три миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабинету министров - решить вытекающие из него вопросы.