Репортажи журналистов, подорвавшихся сегодня на мине в Кельбаджарском районе (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Во время выполнения служебных обязанностей в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине погибли оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, 1982 года рождения.
Эти журналисты вели съемки разрушенных вооруженными силами Армении населенных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана.
Trend представляет вашему вниманию репортажи подорвавшихся на мине в Кельбаджарском районе журналистов.
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